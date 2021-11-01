Sancakzade Ailesi’nde taşlar yerinden oynuyor

atv'nin ilgiyle izlenen yapımı Kalp Yarası, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı fenomen dizinin bu akşam izleyici karşısına çıkacak 18'inci bölümünde, Azade'nin planı ortaya çıkınca işler beklediği gibi gitmiyor.

YENİ HESAPLAŞMALAR YOLDA

Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar. Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır. Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur.