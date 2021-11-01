Yeni filmini yaz sezonuna yetiştirecek

OYUNCULUK alanında olduğu kadar, senaristlik alanında da başarısını kanıtlayan İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni dizisinin çalışmalarında sona geldiğini ve yıl sonuna doğru da set çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen ünlü isim, "Sinema filmi içinde yoğun bir şekilde çalışıyorum. Nasip olursa senaryosunu önümüzdeki yaz ayında bitirmiş olurum" dedi.

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