  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Yeni filmini yaz sezonuna yetiştirecek

Yeni filmini yaz sezonuna yetiştirecek

Yeni filmini yaz sezonuna yetiştirecek

1.11.2021

OYUNCULUK alanında olduğu kadar, senaristlik alanında da başarısını kanıtlayan İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni dizisinin çalışmalarında sona geldiğini ve yıl sonuna doğru da set çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen ünlü isim, "Sinema filmi içinde yoğun bir şekilde çalışıyorum. Nasip olursa senaryosunu önümüzdeki yaz ayında bitirmiş olurum" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni filmini yaz sezonuna yetiştirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.