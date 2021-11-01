Zengin C vitamini kaynağı kivi

PORTAKALDAN bile daha fazla C vitamini sağlayan kivi, potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir. Kivi, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Günde sadece 1-2 kivi, ihtiyacımız olan C vitaminini karşılayabilir. İçerdiği yüksek miktarda lifle sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler. Ayrıca kan basıncını düşürerek ve kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp sağlığını korur. Kivinin ayrıca görme kaybının en önemli nedenlerinden biri olan makula dejenerasyonundan ve pek çok göz hastalığından korunmamızı da sağladığı tespit edilmiştir.

NAR KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyvelerden üstündür. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar, kanser riskini azaltır. Sağlığa sayısız faydasıyla bilinen nar mucizevi bir meyvedir. Yıllar boyunca sağlıklı bir yaşam sürmek ve hastalıklara çare olması için tüketilmelidir. Sağlığa sayısız faydasıyla bilinen nar mucizevi bir meyvedir. Yıllar boyunca sağlıklı bir yaşam sürmek ve hastalıklara çare olması için tüketilmelidir. Çok önemli bir antioksidan kaynağı olan nar, birçok vitaminlerinin yanında zengin potasyum, magnezyum ve folat içeriyor.

CEVİZ, KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

SAĞLIKLI yağ, protein ve lif kaynağı olan cevizin faydaları çok fazladır. Mucizevi bir meyve olan ceviz, kilo dengesini sağlarken kalp ve kemik

sağlığını iyileştirici fayda sağlar. Cevizin faydaları sağlık üzerinde oldukça etkilidir. Çorbalara, salatalara, unlu mamullere ve makarnalara da eklenebilir bir besin olan ceviz; magnezyum, demir gibi mineraller, sodyum, potasyum, çinko, C vitamini, B vitaminleri içerir. Ceviz çoklu doymamış yağlar açısından zengindir. Ayrıca linoleik asit adı verilen omega-6 yağ asidi bakımından da zengindir. Bazı araştırmalar sonucunda cevizin insan beynine de çok faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Cevizin yararları saymakla bitmez.