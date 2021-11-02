Ada Maksim’de yıldızlar geçidi

İşadamı Ayhan Balıkçı ve Cemal Beyaztaş tarafından eğlence dünyasına kazandırılan Kuşadası Ada Maksim, ünlü sanatçıları ağırlamayı sürdürüyor. Gazinonun açılışında diva Bülent Ersoy ile Selami Şahin en sevilen şarkılarını seslendirdi. Kuşadası'nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bülent Ersoy, "Maksim Gazinosu'nun yeniden canlanması adına ilk sahnesinde yer almaktan onur duydum" dedi.

HATIRALAR CANLANDI

Ünlü sanatçı Selami Şahin de salonu dolduran misafirlere unutulmaz bir gece yaşatarak dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. İzleyiciler ünlü sanatçıya yüzlerce gül attı. 2.5 saat sahnede kalan Selami Şahin bazı parçalarını yoğun istek üzerine iki kez okudu. İşadamı Ayhan Balıkçı ve Cemal Beyaztaş'ı tebrik eden Şahin, "Siz bu mekanı açmakla onlarca kişiye ekmek, iş ve aş veriyorsunuz. Ayrıca İstanbul ve İzmir'deki Maksim hatıraları olan bizim gibi sanatçıları hem duygulandıryor hem de dostlukların, arkadaşlıkların ön planda olduğu, sözün senet olduğu yıllara götürüyorsunuz. Size çok teşekkür ederim" dedi. Ada Maksim'de 3 Kasım Çarşamba günü Rubato, 5 Kasım'da Merve Özbey, 6 Kasım'da ise Muazzez Ersoy sahneye çıkacak.

■ İBRAHİM UZUN - METİN BURMALI