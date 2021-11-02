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Haberler Sarmaşık Hazımsızlığa çözüm: Kakule

Hazımsızlığa çözüm: Kakule

Hazımsızlığa çözüm: Kakule

2.11.2021

Kakule, yemeklerde ve kahvelerde aroma olarak kullanılıyor. Yemeklerle beraber tüketildiğinde mide sorunlarını çözer, mide ağrılarını giderir. Ayrıca yemekten sonra oluşan hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelir. Kakule sadece mide değil antiseptik özelliği ile de insan vücudunu mikroplara karşı korur. Hoş kokusu ile de ağızda oluşan kötü kokuları engeller. Kakulenin kalorisi ve besin değeri de oldukça iyidir. Kakule aynı zamanda vücudu mikroplara karşı korur, akciğerlere faydalıdır ve böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
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