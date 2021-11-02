Kakule, yemeklerde ve kahvelerde aroma olarak kullanılıyor. Yemeklerle beraber tüketildiğinde mide sorunlarını çözer, mide ağrılarını giderir. Ayrıca yemekten sonra oluşan hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelir. Kakule sadece mide değil antiseptik özelliği ile de insan vücudunu mikroplara karşı korur. Hoş kokusu ile de ağızda oluşan kötü kokuları engeller. Kakulenin kalorisi ve besin değeri de oldukça iyidir. Kakule aynı zamanda vücudu mikroplara karşı korur, akciğerlere faydalıdır ve böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.
Hazımsızlığa çözüm: Kakule haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.