Yüksek tansiyona kalkan olan besinler

Yüksek tansiyon toplumda çok sayıda kişinin yaşadığı bir sağlık sorunu. Bu durumda doktorların önerdiği bir tedavinin yanında bazı besinlerin de tansiyon düşürücü etkisi olduğu biliniyor. Kan basıncını düşüren yararlı besinler arasında sebze, meyve ve süt ürünleri ilk sıralarda yer alıyor. Önemli olan nokta ise tansiyonu sağlıklı düzeylerde tutabilmek için sodyum tüketimini sınırlandırmaktır. Ani tansiyon yükselmeleri birçok hastalığa neden olabilir. Bunun için tansiyonu dengede tutmak çok önemli. Hekiminize danışarak bu besinlerle tansiyonunuzu dengelemeniz mümkün.

İşte tansiyon düşürücü besinler: ■ Sebzeler: Tansiyonu düşürmenin yanı sıra içerdikleri besin lifi, potasyum, magnezyum ve diğer minerallerle genel sağlığınızı geliştirmenize yardımcı olur. Her gün yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere 2-3 kase sebzelerin çiğ ve haşlanmış olarak tüketilmesi tansiyon hastalarına önerilir.

AZ YAĞLI TERCİH EDİLMELİ

■ Süt Ürünleri: Kalsiyum bakımından zengin yoğurt, süt ve peynir gibi besinleri günlük beslenmenize eklemek tansiyonu normal değerlere çekebilir. Süt ve süt ürünlerinin az yağlı olması önemli.

■ Kakao: Günde iki kaşık kakao tüketen hipertansiyon hastalarının 15 gün içinde kan basıncında 4-5 mmHg azalma gerçekleştiği biliniyor.

■ Meyveler: Lif, vitamin ve mineral içeren meyveler de yüksek tansiyonu düşürmek için yardımcı olabilir.

■ Tam Tahıllar: Kan basıncını düşürmeye yardımcı lif bakımından zengin olan esmer pirinç, kepekli ekmek, arpa ve yulaf gibi tam tahılları beslenme programınıza ekleyebilirsiniz.

■ Kuruyemiş: Badem, fındık, ceviz ve fıstık gibi kuruyemişler sağlıklı birer yağ kaynağı olarak her gün tüketilebilir.

■ Baharatlar: Aşırı tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiği biliniyor. Yemeklerinizde tuz yerine kurutulmuş baharatlar kullanarak sodyumun bu olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olabiliyor.

DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENİN

■ Tansiyonu düşüren mucize bir yiyecek bulunmamakla birlikte dengeli ve düzenli beslenme tansiyon şikayetlerinizi büyük oranda azaltacaktır. Örneğin potasyum, vücutta sıvı düzenlenmesi dahil olmak üzere pek çok önemli fonksiyonun yerine getirilebilmesi için gereklidir. Yapılan araştırmalar potasyum bakımından zengin gıdaların tüketiminin yüksek tansiyon hastalarında olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.