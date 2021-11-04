Ertelenen gecede doyasıya eğlence

EMİNOĞLU Mermer, EMSA İnşaat, Armis Hotel ve La Vie Nouvele yöneticileri ve partner şirket yöneticileri, Eminoğlu Mermer'in kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bayraklı La Vie Nouvele'de düzenlenen gecede bir araya geldi.

550 DAVETLİ KATILDI

Eminoğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Vatansever, Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Vatansever ve Sevgi Vatansever Tarı ev sahipliğinde, Davet Var organizasyon aracılığıyla gerçekleşen etkinliğe çoğunluğu mermer sektöründen olan 550 civarında davetli katıldı.

BEĞENİ TOPLADI

GECEDE konuşan Sabahattin Vatansever, "Nice seneler birlikte olabilmeyi diliyorum" dedi. Vatansever'in konuşmasının ardından Türk Pop Müziği'nin deneyimli ismi Yeliz sahne aldı. Ardından da güçlü sesiyle Işın Karaca bir konser verdi.

■ ERCAN AKGÜN