İZZET Yıldızhan, kızlarıyla ilgili açıklamalarıyla tepki toplamıştı. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan Yıldızhan, kendisine ve ailesine karşı sosyal medyadan gelen ve hakarete varan yorumlara isyan etti.HUKUKİ süreç başlattığını söyleyen sanatçı, "Kaç gündür çok ciddi hakaretler ediliyor. Klavye delikanlılarına sesleniyorum, yüreğiniz varsa yüzüme hakaret edin. 4 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Herkes cezasını çekecek. Hakaret eden bu kişilerden kazanacağım paraları da hayır kurumlarına bağışlayacağım" diye