  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Adaçayını günde 2 fincandan fazla tüketmeyin

Adaçayını günde 2 fincandan fazla tüketmeyin

Adaçayını günde 2 fincandan fazla tüketmeyin

5.11.2021

ADAÇAYI, bitki çayları arasında adını en çok duyuranlardan biri. Ölçülü tüketildiğinde tepeden tırnağa yenilik katan bu faydalı çay bazen zararlı hale gelebiliyor. Tüm bitki çayları bilinçsiz şekilde tüketildiğinde vücuda zarar verebilir. Adaçayının gün içinde fazla tüketilmesi karaciğer fonksiyonlarını etkiliyor.

ÖLÇÜLÜ TÜKETİLMELİ
BAZI adaçayı çeşitlerinin içinde thujone maddesi yer alır. Bu madde vücuda uzun süre alındığında karaciğer ve sinir sistemini bozabiliyor. Bu nedenle ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Adaçayı hormonları kontrol etme özelliğine sahiptir. Aşırı miktarda tüketildiğinde hormonların dengesini de bozabilir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adaçayını günde 2 fincandan fazla tüketmeyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.