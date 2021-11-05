Adaçayını günde 2 fincandan fazla tüketmeyin

ADAÇAYI, bitki çayları arasında adını en çok duyuranlardan biri. Ölçülü tüketildiğinde tepeden tırnağa yenilik katan bu faydalı çay bazen zararlı hale gelebiliyor. Tüm bitki çayları bilinçsiz şekilde tüketildiğinde vücuda zarar verebilir. Adaçayının gün içinde fazla tüketilmesi karaciğer fonksiyonlarını etkiliyor.

ÖLÇÜLÜ TÜKETİLMELİ

BAZI adaçayı çeşitlerinin içinde thujone maddesi yer alır. Bu madde vücuda uzun süre alındığında karaciğer ve sinir sistemini bozabiliyor. Bu nedenle ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Adaçayı hormonları kontrol etme özelliğine sahiptir. Aşırı miktarda tüketildiğinde hormonların dengesini de bozabilir.