Bağırsak sağlığınızı desteklemek elinizde

Sağlıklı bir bindirim sisteminin önemi günümüzde herkes tarafından biliniyor. Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, bağırsak dostu besinlerle ilgili önemli bilgiler verdi: Mikrobiyota kavramı son yıllarda önemi anlaşılan ve birçok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlayan sindirim kanalında yer alan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Sindirim sistemimizde yaşayan bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi mikroorganizmaların artık hem sağlıklı yaşamda hem de kilo kaybında önemli olduğunu gösteren araştırmalar gün geçtikçe artıyor.

METABOLİZMA KONTROLÜ

Bakteriler sindirim enzimleri dışında özellikle karbonhidrat çeşitlerini parçalayarak sindirim sisteminin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur. Eğer bağırsakta yaşayan bakterilerin ağırlığı daha çok düşman bakterilerden oluşuyorsa normal yenilen yiyeceğin kalorisinin üzerine ekstra 150 kalori daha vücuda alım sağlayarak boştan gelen bir kalori bombası ile bireyin yağlanmasına yardımcı olduğu bildirilmekte. Bu nedenle mikrobiyota diyetiyle yiyecekleri sindirirken daha az kalori almamızı sağlayan doğru yiyecek seçimine odaklanmalı, bağırsak beyin aksı iletişiminde iştahı düzenleyen hormonların salınımını artırmalı ve metabolizma hızını kontrol ederek daha etkin bir zayıflama sağlamalıyız.

PREBİYOTİK BESİNLER

Bağırsak sağlığını korumak için şu anki bilgilere göre en optimal diyetin Akdeniz tipi beslenme olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında prebiyotikler yani canlı olmayan ve bağırsak mikrobiyotasını düzenleyen besin bileşenlerinden zengin bir beslenme tarzı sağlanmalı. Muz, elma, enginar, kereviz, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, soğan, sarımsak, kuru fasulye, nohut, tam buğday, arpa, çavdar, badem, ceviz, zeytin, bal değerli prebiyotik kaynaklarıdır

DOĞAL TAHILLAR

BAĞIRSAK sağlığını desteklemek ve kolay zayıflamayı sağlamak için tahıl grubundan tam tahıllı ekmekler, buğday, bulgur, amarant, kinoa, teff, kepekli pirinç, tam tahıllı makarna gibi sağlıklı ve doğal tahıllar, çeşitli kuru baklagiller, mevsiminde organik sebze ve meyveler tercih edilmeli. Haftada en az iki kez omega 3'ün en zengin kaynağı balık mutlaka sofralarda yerini almalı. Yağsız kırmızı et, derisiz tavuk ve hindi eti çeşitlendirilerek orta düzeyde tüketilmelidir. Süt ve süt ürünleri özellikle de fermente besinlerden olan yoğurt ve kefir dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarıdır. Yine fermente besinlerden tarhana, şalgam, fermente zeytin, sirke bağırsak sağlığına katkı sağlar. Mutfaklarda hem çorba ve yemeklerde hem de salatalarda kullanılan yağ ise tekli doymamış yağ asitlerinden zengin zeytinyağı olmalı.