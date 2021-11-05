Dizden gelen ‘tık’ sesine dikkat!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, sıradan günlük aktivitelerin bile menisküs yırtığına neden olabileceğini belirtti. "Belli bir yaşı geçen kişilerin menisküslerinde yırtık oluşması için çok şiddetli darbelere gerek yok. Yaş ilerledikçe saçların beyazlaması, yüzün kırışması gibi menisküs dokusunda da gevşeme meydana geliyor ve çok daha kolay yırtılma oluşabiliyor" diyen Prof. Dr. Akseki, "Kişinin bu yırtıkla hayatına devam etmesi, amortisörü patlak bir arabayla yolculuk yapmaya benzer. İhmal edilmesi diz protezine götürür" dedi.

GEVŞEME OLUYOR

Prof. Dr. Akseki, "Kişinin yaşı ilerledikçe nasıl ki saçı beyazlaşıyor, yüzünde kırışıklıklar meydana geliyor, aynı değişiklikler menisküs dokusunda da oluyor. 20'li yaşlarda bir insanın menisküsünün yırtılması için şiddetli bir darbe gerekirken, 30-40 yaşından sonra menisküste gevşeme meydana geliyor, kolay ve hatta günlük aktiviteler sırasında bile menisküs yırtılabiliyor. İlginçtir, toplumda hep menisküs sporcu hastalığı olarak bilinir; ama bizim baktığımız yırtıkların çoğu 40 yaş üstü yırtıklardır. Kişi, namaz kılarken, dolmuştan inerken bile menisküsünü yırtabilir. O anda dizden "tık" diye bir ses gelir. İşte bu ses menisküs yırtığının oluştuğu anlamına gelebilir" dedi.