Bill Gates yat personeline hediye yağdırdı

Muğla ve Aydın kıyılarında on günlük tatil yapan Bill Gates, tatilini geçirdiği yatların personeline üç araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi. Dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tatilini 5 gün önce sonlandırarak İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Küresel İklim Konferansı'na katılmıştı.





ON GÜN EGE'DE TATİL YAPTI

Muğla ve Aydın arasında 3 bin dönüm arazi aradığı ortaya çıkan Gates'in, Bodrum Gölköy'de ünlü iş insanları ile bir araya gelerek yatırım hakkında konuştuğu öğrenildi. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yakınları ile birlikte yaklaşık on günlük yat gezisi yapan, Didim Apollan Tapınağı, Bodrum Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Datça Knidos harabelerini gezen Gates, tatilini geçirdiği 106 metre uzunluğundaki Lana, 136 metre uzunluğundaki Flying Fox ve korumalarının bulunduğu 86 metrelik Wayfinder yatlarının kaptanları ve personeline çiçek ve hediyeler gönderdi. Önceki akşam Bodrum Kumbahçe'deki iskelede demirleyen ve akaryakıt alan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler geldiği, bunun da Gates'in danışmanları tarafından organize edildiği belirtildi.





ŞİRİNCE'YE DAVET EDİLDİ

ŞİRİNCE Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kuzu ise, Bill Gates'i Şirince'ye davet etti. Şirince'nin 21 Aralık 2012'de kopması beklenen kıyamette zarar görmeyecek iki köyden biri olarak kabul edildiğini hatırlatan Kuzu, "Gates'i ağırlamaktan onur duyarız" diye konuştu.

20 DAKİKADA TAŞINDI

EDİNİLEN bilgiye göre, araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü. Flying Fox yatı, önceki sabah saatlerinde Bodrum'dan ayarılarak Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentine hareket etti. Wayfinder ve Lana isimli yatların personelinin önemli bölümünün ise izine çıkarıldığı öğrenildi

ADEM ÜLKER