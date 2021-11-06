Bunları biliyor musunuz?

*Tek bir saç teli, ortalama bir elmayı kaldırabilecek güçtedir.

*Ağzımızdaki bakterilerin sayısı, dünya üzerinde yaşayan insan sayısıyla aynıdır. Hatta daha fazla bile olabilir

*Tırnaklarımızın alt kısmında yer alan yarım ay şekli ne kadar azsa, tiroid bezleriniz o kadar fazla çalışıyor olabilir. Bu riskli bir durumdur.

*Aslında kan türleri bildiğimizden fazladır, 29 tanedir. En nadirleri Bombay alt türüne dahildir ve bu grupta genelde Japonya'da yaşayan küçük aile gruplarında olur.

*Damarımızdaki kan, 1 günde ortalama 19.312 kilometre yol alır.

*Bir insan günde ortalama 20.000 kez nefes alır.

*İnsan vücudundaki sinirlerin toplam uzunluğu ortalama 75 kilometredir.

*Gözümüz 10 milyona kadar farklı rengi ayırt edebilir, ancak beynimiz bunu hatırlamaz

*Kulaklarınız her 0,25 milimetre büyür. Yani kulak, insan hayatı boyunca büyüyen bir organdır

*Vücudumuz her gün bir milyon deri hücresi kaybeder; bu da yılda 2 kilo demektir.

*Derimizin 1 santimetre karesinde, ortalama yüz tane acı algılayıcısı vardır.