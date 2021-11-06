Defne yaprağı saç köklerini güçlendiriyor

DEFNE yaprağının insan sağlığı açısından önemli faydaları vardır. Balgam söktürücü etkisi ile boğazları temizleyen defne yaprağı, sindirim sistemini geliştirir, mide rahatsızlıklarını giderir. Bağırsak sendromunu (IBS) yatıştırmada yardımcı olan defne yaprağı bağışıklık sistemini güçlendirir, adet sorunlarını tedavi etmede yardımcıdır. Saçla ilgili olumlu etkiye sahip defne yaprağının saç köklerini güçlendirdiği, saç kepeğini ortadan kaldırdığını biliniyor.