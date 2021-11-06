Hastalıklara karşı sivri biber

KAHVALTILARIN, salataların ve yemeklerin en lezzetli tat vericisi sivri biber sadece benzersiz lezzetiyle değil faydalarıyla da dikkat çekiyor. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan sivri biber bunun yanı sıra potasyum, tiamin riboflavin, piridoksin, sodyum, magnezyum, kalsiyum ve demir içerir. Grip, nezle, öksürük, bademcik ve boğaz iltihabı gibi rahatsızlıklar kış mevsiminde sıklıkla görülür. Sivri biber hem antioksidan özelliği hem de ihtiva ettiği vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi kış hastalıklarından korur.