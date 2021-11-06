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Haberler Sarmaşık Kansere karşı mucizevi meyve

Kansere karşı mucizevi meyve

Kansere karşı mucizevi meyve

6.11.2021

BAYBURT Üniversitesinde siyah kuşburnu üzerinde yapılan araştırma, bu meyvenin özütünün göğüs kanserine karşı etkisini ortaya çıkardı.

YARARLI BİLEŞİKLER
BAYBURT Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hamit Emre Kızıl danışmanlığında ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bayram eş danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezi sonuçlarına göre siyah kuşburnu özütünün göğüs kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği sonucuna varıldı. Yapılan çalışma ile siyah kuşburnunun özellikle göğüs kanserine karşı etkili olduğunun ortaya konulduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kızıl, "Araştırmanın konusunu belirlemede önemli parametrelerimizden biri de kuşburnunun kanseri iyileştirici etkisini ortaya koymaktı. Kuşburnunun, içinde bulunan etken maddelerin kansere karşı etkili olduğu yapılan çalışmalarda görüldü" diye konuştu.

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