Lalin’e erkek kardeş geliyor

Sanat camiası son dakika müjdeli haber ile sevindi. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi. Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; Sinem Kobal 3 buçuk aylık hamile. İddialara göre bebeğin cinsiyeti erkek.