Durumu ağırlaşan Hakan Ural dua istedi!

BİR süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ural, durumunun ciddileştiğini söyleyerek sevenlerini korkuttu.

3 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için" demişti. Ancak dün durumu ağırlaşan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Hakan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.