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Haberler Sarmaşık Baş başa romantik bir akşam yemeği

Baş başa romantik bir akşam yemeği

Baş başa romantik bir akşam yemeği

8.11.2021

İş dünyasının sevilen çifti Ozan-Bahar Şer, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere mutluluk pozu veren ikili, daha sonra Markalar Sokağı'nda bir restorana geçerek baş başa akşam yemeği yediler. Çift, yemeğin ardından dünyaca ünlü mağazaların kış sezonu ürünlerini inceleyerek alışveriş yaptı.

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