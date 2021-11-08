  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Limonlu su içmenin faydaları bitmiyor

Limonlu su içmenin faydaları bitmiyor

Limonlu su içmenin faydaları bitmiyor

8.11.2021

SU içmenin vücuttaki toksinleri arındırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Eğer suyunuza limon damlatırsanız elde edeceğiniz faydalar da katlanıyor. Limonlu sayesinde cildinizdeki kızarıklıklardan ve ince çizgilerden kurtulmak mümkün. Limonun içindeki potasyum kan basıncını düzenler, beyni uyarır ve soğuk algınlığı ile savaşır. Limonlu suyun bir diğer faydası ise kilo kontrolü sağlamınıza destek vermesidir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Limonlu su içmenin faydaları bitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.