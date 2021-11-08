Limonlu su içmenin faydaları bitmiyor

SU içmenin vücuttaki toksinleri arındırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Eğer suyunuza limon damlatırsanız elde edeceğiniz faydalar da katlanıyor. Limonlu sayesinde cildinizdeki kızarıklıklardan ve ince çizgilerden kurtulmak mümkün. Limonun içindeki potasyum kan basıncını düzenler, beyni uyarır ve soğuk algınlığı ile savaşır. Limonlu suyun bir diğer faydası ise kilo kontrolü sağlamınıza destek vermesidir.
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