Sarımsak mukusu söküp temizliyor

GÜÇLÜ bir antibiyoktik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Ayrıca boğaz enfeksiyonlarında sarımsağın penisilinden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. İçinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı ise akciğerlerdeki mukusu temizlemektedir.