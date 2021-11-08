“Şarkı söylemek benim tutkum”

Her ne kadar iş insanı kimliğiyle adından söz ettirse de, söylediği şarkılarla da dinleyenleri mest eden Caroline Yılmaz, "Ta Uzak Yollardan" şarkısını klip çekti. 1982 yılında "Sensiz Olmaz" isimli albümünde Nilüfer'in yorumladığı şarkıda Suat Aydoğan ile düet yapan Caroline Yılmaz, "Şarkı söylemek benim için bir tutku. Her ne kadar iş hayatı içerisinde olsam da şarkı söylemek bana huzur veriyor. Bir de ortaya böyle güzel bir eser çıkınca taçlandırıp bir klip çekmek istedik. Çok güzel yorumlar alıyorum, sonsuz teşekkürler" dedi.