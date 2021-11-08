Soğuk havalarda bağışıklığa dikkat!

Yağışların etkisi, soğuk hava, korona virüs endişesi, evde daha fazla zaman geçirme, hareketsizlik stres yükünü artıyor. Havaların soğumasıyla kişilerde stres ve karamsarlığın da baş gösterdiğini vurgulayan uzmanlar, bu tip sorunları yaşamamak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu getiriyorlar.

UYKU VE EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ

Güçlü bir bağışıklık sistemi için farklı türden ve yeterli miktarda besinlerin tüketildiği bir beslenme alışkanlığının soğuk havalarda şart olduğunu belirten uzmanlar, strese karşı da düzenli uyku ve egzersiz öneriyorlar. Hem ruh hem de beden sağlığı için olmazsa olmazlardan biri de D vitamini. Yapılan birçok bilimsel araştırmada, her yaştan bireyin günlük olarak güneş ışınları vasıtasıyla D vitamini alması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu imkana sahip olmayan kişilere ise, beslenme yoluyla bu eksiği kapatması öneriliyor.

SADECE BESLENMEYLE BİTMİYOR

Bağışıklık sistemi bütün diğer vücut sistemleri ile koordineli çalıştığı için, sadece beslenmeye değil, bütün sağlık önerilerine ve hijyen kurallarına da dikkat edilmelidir. Yaşam tarzı stratejileri bir kişinin bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirebilir. Bu kuralların arasında sigara içmemek, sağlıklı kiloyu korumak, alkolden uzak durmak, yeterince uyumak, stresi en aza indirmek gibi temel görevler bulunuyor.



C VİTAMİNİ DOĞAL YOLLARDAN ALINABİLİYOR

C vitamini doğal yollardan kolayca alınabilir. Hemen her çeşit sebze ve meyve, C vitamininden zengindir. Fakat kivi ve limon, C vitamini zengin meyveler arasında önemli bir yere sahiptir. 100 gram kivi 60 mg C vitamini içerir. Bu oran bir yetişkinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu miktarın tamamına denktir. 100 gram limonda ise, 44 mg C vitamini bulunur.



FAYDALI BAKTERİLER KEFİR VE YOĞURTTA

BAĞIŞIKLIĞIN yüzde 70'inin bağırsakta olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini sağlamanın bünye için çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik kaynaklar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini ve bağışıklık sisteminizi desteklemesini sağlar. Ayrıca size uygun probiyotik takviyesini de günlük beslenme düzeninize eklemeniz gerekiyor.



D VİTAMİNİ RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

ÇAĞIMIZIN en önemli sorunlarından birisi olan stresle mücadele etmenin zorlaştığını belirten uzmanlar, "D vitamini eksikliği, zihinsel performansı olumsuz etkileyerek stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Stresten uzak kalabilmek ya da başa çıkabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için D vitamininden yararlanılabilir. Bunun için bol bol güneş ışığı alınması şart" dediler.



KETEN TOHUMU ÜST SOLUNUMU KORUR

EE iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidan özelliğiyle dikkat çekmektedir. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir. Yapılan bir araştırmada, günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocukların, içmeyen akranlarına kıyasla daha az solunum yolu iltihabına yakalandığını göstermiştir.



BROKOLİYİ ÇİĞ TÜKETİN

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendiren, kalbe faydalı, düşük kalorili brokolinin az bilinen özelliklerinden birisi de kaempferol içermesi. Bu madde sayesinde beyin ve sinir sistemi üzerinde etkili olan brokoli, aynı zamanda iltihap önleyici özellik taşıyor. Uzmanlar, brokoliyi çiğ veya buharda pişirerek tüketmenin, içerdiği vitamin, mineral ve biyoaktif bileşiklerden maksimum yarar sağladığını belirtiyorlar