Hem salatası da hem de yemeği keyifle tüketilen kereviz, en faydalı sebzeler arasında yer alıyor. Karaciğeri temizlemesiyle bilinen kereviz, mideyi de güçlendiriyor. İdrar söktürücü olması, kan ve süt yapması da bu önemli besinin en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Öte yandan uykusuzluk ve unutkanlık sorunlarıyla boğuşan kişiler kereviz tüketerek hem bu problemlerden kurtulabilir hem de toksinlerden arınabilirler.
Unutkanlığı kereviz tüketerek yenin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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