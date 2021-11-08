  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Unutkanlığı kereviz tüketerek yenin

Unutkanlığı kereviz tüketerek yenin

Unutkanlığı kereviz tüketerek yenin

8.11.2021

Hem salatası da hem de yemeği keyifle tüketilen kereviz, en faydalı sebzeler arasında yer alıyor. Karaciğeri temizlemesiyle bilinen kereviz, mideyi de güçlendiriyor. İdrar söktürücü olması, kan ve süt yapması da bu önemli besinin en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Öte yandan uykusuzluk ve unutkanlık sorunlarıyla boğuşan kişiler kereviz tüketerek hem bu problemlerden kurtulabilir hem de toksinlerden arınabilirler.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Unutkanlığı kereviz tüketerek yenin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.