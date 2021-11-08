Yıllara meydan okuyor

Fit vücuduyla genç kadınlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Sevenleriyle uzun bir aranın ardından buluşmanın heyecanını yaşayan Avşar Kızı, dekoltesiyle göz kamaştırdı. Melih Yazgan imzalı siyah derin yırtmaçlı bir kıyafet ile sahne alan ünlü isim, yıllara meydan okuyan güzelliği ile misafirlerini büyüledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve gece boyunca Türk sanat müziğinin yanı sıra slow şarkılar da okuyan Avşar, kıyafeti ile ilgili olumlu yorumlara karşı, "Benim seyircim her zaman çok şık giyinir. Ben de bu gece size özel giyindim. Umarım beğenmişsinizdir" şeklinde konuştu.