Bunları billyor musunuz?

✓ Önlenebilir zeka geriliğinin nedeni, iyot yetersizliğidir. Sofralarınızda mutlaka iyotlu tuz kullanın.

✓ Günlük tuz tüketiminiz 5-6 gr.'ı (1 silme tatlı kaşığı) geçmemelidir.

✓ Deniz ürünleri, kırmızı et ve tavuktan çok daha az düzeyde yağ ve doymuş yağ içerdikleri için, sağlığınız üzerinde daha fazla olumlu etkiye sahiptir.

✓ Omega - 3 yağ asitleri, özellikle soğuk sularda yaşayan uskumru, ton ve somon gibi yağlı balıklarda bulunur.

✓ Bir avuç dolusu dilimlenmiş havuç tükettiğinizde, günlük A vitamini gereksiniminizi de karşılarsınız.

✓ Sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı için, kısa süreli sonuçlar yerine, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaşam biçimi haline getirmeniz çok önemli.

✓ Diyetle alınan antioksidan vitaminlerin en iyi kaynakları sebze ve meyvelerdir.

✓ Vücudumuzda 25 milyar oksijen alıcı kırmızı kan yuvarlakları bulunmaktadır. Bunları bir yüzey üzerine yayacak olursak, 2570 metre karelik bir alanı kaplarlar.

✓ Bebekken 270'ten fazla kemiğimiz varken, büyüdükçe bunların bazıları birbiriyle kaynaşır ve sonunda sadece 206 kemikle kalırız.

✓ Kalbimiz normal olarak dakikada 70 ila 72 kere atar. Bu atışa göre 70 yaşındaki insanın kalbi 2500 milyon kere atmış ve bu süre içinde de 167561600000 kilo kan damarlarımıza pompalanmış olur.

✓ Kedi sahiplerinin yüzde 40 daha az kalp krizi riski olduğu ortaya çıkmış.

✓ Normal bir insan vücudunda bulunan elektrik 25 Wattlık bir lambayı dakikalarca yakabilir.

✓ Esmerlerde 120 bin sarışınlarda ise 140 bin adet saç teli vardır. Her geçen gün başımızdan 25.000 arasında saç teli kopar ve yerine yine aynı sayıda yenileri çıkar.

✓ Tek bir dakika içerisinde 1025 cm küplük havayı içimize çeker 4 kilograma yakın kanı vücudumuz içinde devrederiz.