Işıl ışıl bir cilt için 10 mucize besin

Doğru beslenme ile hem sağlıklı bir bedene hem de sağlıklı bir cilde sahip olmak mümkün. Tüketilen besinler en az cilde uygulanan kremler kadar hatta bazen daha da fazla etkili. Doğru ve sağlıklı beslenerek genç ve parlak bir cilde sahip olabilir ve cildinizi kırışıklıklara karşı koruyabilirsiniz. İşte sağlıklı bir cilt için beslenme tavsiyeleri:

1 YUMURTA: İçeriğindeki Biotin ve B12 vitaminleri sayesinde, cilt için müthiş bir besindir.

2 KIRMIZI ET: Çinko ve demir içeriğinden dolayı cilt sağlığını korumada ve geliştirmede etkilidir. Haftanın 2 günü kırmızı et tüketmeye özen gösterilmeli.

3 CEVİZ: Omega 3 yağ asidi içeriğinden dolayı, cildin elastikiyetini artırır ve çok büyük bir fayda sağlar.

4 ZEYTİNYAĞI: Omega-9 kaynağı olan zeytinyağının, cilt sağlığı üzerinde çok olumlu etkileri var. Mucizevi besin zeytinyağı, özellikle yaşa bağlı cilt kırışıklığından korunmada oldukça fayda sağlıyor.

5 TURUNCU RENKLİ MEYVE VE SEBZELER (Havuç, kuru kayısı, balkabağı, hurma): Yüksek A vitamini içerikleri ile cilt dostu besinlerdir. Cildi ultraviyole ışınlarına karşı korur. Ayrıca kuvvetli antioksidanlara sahip olduğu için cildinizi kırıştırmaya sebep olacak serbest radikallerle de savaşmada etkililer.

6 KEFİR: Probiyotik özellikli kefirde cilt dostu bakteriler bulunmaktadır. Cildi hem iç hem de dış yönden düzenler ve onarır.

7 MOR RENKLİ MEYVELER (Dut, böğürtlen, ahududu, yaban mersini): Cilt dokusunu besleyen kılcal damarları koruyan ve kuvvetlendiren flavonoid dut - böğürtlen tipi meyvelerde bol miktarlarda bulunur. Kan dolaşımına faydalı olan bu meyveler, cildinizin geç yaşlanmasını sağlar; cildi oluşabilecek kırışıklara karşı da korurlar.

8 SU: Cildin nem dengesinde büyük rol oynar. Sağlıklı bir cilt için her gün ortalama 2 litre su içmek çok önemli.

9 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Başta çinko olmak üzere zengin mineral içeriği sebebiyle sağlıklı cilt üzerinde etkilidir. Her gün ortalama 2-4 porsiyon süt ve ürünleri (yoğurt,ayran,cacık,kefir) tüketmeyi ihmal etmeyin.

10 BALIK: Ton balığı başta olmak üzere omega 3 içeriğinden dolayı haftanın 3 günü mevsim balığı tüketmeye özen gösterin. Omega 3 yağ asitleri, cildin nemlenmesine katkı sağlar.