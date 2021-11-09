Maydanoz suyu ödemi atıyor

Mutfaklarda sıklıkla tüketilen maydanozun suyu da bin derde deva. Maydanoz suyu, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. İçerisindeki antioksidan flavonoidler sayesinde kalp sağlığını korumada faydalıdır.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR
Maydanoz suyu sindirim sistemi için de faydalıdır. Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur, ölçülü tüketildiğinde böbrek ve üriner sistem için faydalıdır. Demir eksikliğine iyi gelir. Maydanoz suyu ayrıca cilt ve göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Eklem ve kemik sağlığı için de faydalıdır.
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