Taze anneden duygusal paylaşım

Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, mutlu evliliğiyle sanat dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. İlk çocuğu Ali'yi 2010'da kucağına alan Korel, ikinci oğlunu geçtiğimiz yıl dünyaya getirmişti. 3 Kasım'da da kızı Leyla'ya kavuşan Korel, hastanede çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Taze anneye "Gözün aydın" yorumları yağdı.

'UZUN BİR MARATON'

İşte o paylaşım: Tam da gününde geldi Leyla.. Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki.. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu.. Bin şükür Leyla'nın da benim de sağlığımız yerinde. Hepinizin iyi dilekleri, duaları, mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim.. Hepsi güç verdi bize.."