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Haberler Sarmaşık Yeniden mahkemelik oldular

Yeniden mahkemelik oldular

Yeniden mahkemelik oldular

9.11.2021

Boşanma davaları devam eden Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı yeniden mahkemelik oldu. Ünlü futbolcu Özer Hurmacı, astroloji haritalarına inanıp "Beni aldatıyorsun" diyen eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı. Genç kadın da iftiraya uğradığını öne sürerek 30 milyon tazminat ile kendisi ve 3 çocuğu için toplam 75 bin lira nafaka istedi.

'KATILMA ALACAĞI'
Mihriban Hurmacı, bu kez eşinin 20 gayrimenkulü, birçok motorlu aracının olduğunu ve kira gelirlerinin bulunduğunu iddia ederek 50 bin liralık 'katılma alacağı' davası açtı. Evlilik sözleşmesi yapmadıklarını iddia eden kadın, mal varlığında hakkı olduğunu, üçüncü kişilere satışının önlenmesini istedi. Ünlü futbolcu ise aralarında mal ayrılığı sözleşmesi olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bir arabam var. Gayrimenkulleri evlenmeden önce aldım. Mihriban Hurmacı'ya verdiğim ev ise 10 milyon lira değerinde."

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