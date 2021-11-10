5 milyonluk sahne teklifini reddetti

Pandemi sürecinde ailesi ile Almanya'da yaşayan megastar Tarkan, seneler sonra bir reklam filminde rol aldı. 3 reklam için 15 milyon liralık anlaşmaya imza atan mega star Tarkan'ın, reklam filmi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Şimdilerde İstanbul'da olan mega star Tarkan'a yeni açılan bir mekandan sahne alması için teklif gitti. Mekan yetkilileri Tarkan'a, 2 milyon liralık teklif yapmasına rağmen mega star teklifi elinin tersiyle itti.

SAHNE ALMIYOR

Yıllardır kulüplerde sahne almayan Tarkan'a bu kez iki teklif ile gidilip 5 milyon liralık bir anlaşma sunuldu. Mega star yine teklifi kabul etmedi. Yeni yıl öncesi ünlü isimlerin yılbaşı sahne fiyatları da belli oldu. Ebru Gündeş'ten Hadise'ye, Gülşen'den Yıldız Tilbe'ye birçok ünlü şarkıcı, 2022'ye girerken sahne alacakları mekanlarla 1 milyon liraya yakın anlaşma yaptı. Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe 900 Bin TL'ye anlaşırken, Serkan Kaya 700 Bin TL'ye imza attı. Hakan Altun yılbaşı için 750 Bin TL'ye anlaştı. Tarkan'ın astronomik bir rakam olan 5 milyon lirayı elinin tersiyle itmesi şaşkınlık yarattı.

ERCAN AKGÜN