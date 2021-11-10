YEŞİL sahaların başarılı isimlerinden olan Semih Kaya, önceki gün eşi Yasemen Kaya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan ikili, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaştı. Çiftin pozitif ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ardından yine meydan katından bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yiyen Kaya ailesi, araçlarını teslim alarak AVM'den ayrıldılar.

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