Mürdüm eriği kan şekerini dengeliyor

MAGNEZYUM ve potasyum kaynağı olan mürdüm eriği A, B2 ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin. Kan şekerini dengeleyici özelliği ile bilinen mürdüm eriği, diyet listelerinin de yıldızı. Etkili bir antioksidan olması nedeniyle pek çok rahatsızlığa karşı kullanılıyor. Yine bu özelliği sayesinde idrar söktürücü özelliği var, buna bağlı olarak ödem atmak için tüketilebilir.

ENFEKSİYONDAN KORUR

VÜCUT direncini artıran mürdüm eriği,içeriğindeki yüksek orandaki C vitamini sayesinde özellikle mevsim geçişlerinde karşılaşılan enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Bağışıklığı güçlendirirken daha zinde hissetmenizi sağlar. Kan yapıcı özelliği olduğu bilinen mürdüm eriği, tansiyon ve kötü kolesterolü düşürücü etki gösterir. Kan şekerini düzenleme etkisiyle sağlıklı beslenme düzeni için en uygun meyvelerden biri.