  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Mürdüm eriği kan şekerini dengeliyor

Mürdüm eriği kan şekerini dengeliyor

Mürdüm eriği kan şekerini dengeliyor

10.11.2021

MAGNEZYUM ve potasyum kaynağı olan mürdüm eriği A, B2 ve C vitaminleri açısından da oldukça zengin. Kan şekerini dengeleyici özelliği ile bilinen mürdüm eriği, diyet listelerinin de yıldızı. Etkili bir antioksidan olması nedeniyle pek çok rahatsızlığa karşı kullanılıyor. Yine bu özelliği sayesinde idrar söktürücü özelliği var, buna bağlı olarak ödem atmak için tüketilebilir.

ENFEKSİYONDAN KORUR
VÜCUT direncini artıran mürdüm eriği,içeriğindeki yüksek orandaki C vitamini sayesinde özellikle mevsim geçişlerinde karşılaşılan enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Bağışıklığı güçlendirirken daha zinde hissetmenizi sağlar. Kan yapıcı özelliği olduğu bilinen mürdüm eriği, tansiyon ve kötü kolesterolü düşürücü etki gösterir. Kan şekerini düzenleme etkisiyle sağlıklı beslenme düzeni için en uygun meyvelerden biri.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mürdüm eriği kan şekerini dengeliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.