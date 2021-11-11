Datçalı dövme sanatçısına Almanya’dan birincilik

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde çalışmalarını sürdüren dövme sanatçısı Emre Eren (38), Almanya'da düzenlenen yarışmada, 'renkli dövme' kategorisinde Avrupa birincisi oldu.

İKİ GÜNDE TAMAMLANDI

EREN, "Dövmeyi iki günde tamamladım. İlk gün 6 saat, ikinci gün ise 8 saat olmak üzere toplam 14 saat uğraş verdim." dedi. Almanya'nın Schwerin şehrinde düzenlenen dövme fuarında renkli dövme kategorisinde yarışmaya katılan Emre Eren, yaptığı iguana ile birincilik ödülü kazandı. Avrupa'nın birçok ülkesinden 40 sanatçının katıldığı yarışmada, başarıya imza atan Eren, Datçalıların gururu oldu. Dövme sanatına 2006 yılında başlayan ve 2014 yılından bu yana doğup büyüdüğü Datça'da yaşamını sürdüren Eren, Türkiye'ye birincilik ödülü kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

■ FERDİ YAVUZ