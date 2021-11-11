‘Köpekler de profesyonel destek almalı’

CAN dostlarımız köpekler de ruhsal sorunlar yaşayabiliyor. Ünlü köpek psikoloğu Çağdaş Sincer, pandemi başladığından bu yana köpek sahiplenen kişilerin bir hayli çoğaldığı gözlemlediğini belirterek, "Sağlık problemlerinin başlaması sebebi ile insanlar birbirleriyle teması kesmek zorunda kaldı. Bu köpeklerin sosyalleşmesi ve doğru eğitim alamamasından kaynaklı büyük bir eğitimsel sorun teşkil ediyor" dedi.

SORUN YAŞAMASINLAR

"BİR köpek psikoloğu olarak bu analizi yapmış ve üzüntü içinde olduğumu belirmek isterim" diyen Sincer, "Köpek sahiplerinin, bu doğrultuda sahiplendikleri köpeklerin ruhsal açıdan sorun yaşamaması için profesyonel destek almalarını önemle belirtmek isterim. Bu sebepten dolayı tüm Türkiye'ye sınırsız destek vermek istediğimi, köpek psikolojisi üzerine çalışan bir hoca olarak duyurmak istiyorum. Tüm aileler eğitilmeli" diye konuştu.