Su içmenin de bir zamanı var

VÜCUDUMUZUN bol bol suya ihtiyacı olduğunu, bardaklar dolusu su içip sürahiler devirmemiz gerektiğini bilmeyen yok. Su, metabolizmayı çalıştırır, vücudu adeta yeniler. Ancak hala az bilinen ya da yanlış yapılan bir sorun var bu konuyla ilgili: Su, aslında ne zaman içilmeli? "Su içmenin de zamanı mı olurmuş, susarsın ve içersin, işte bu kadar" diye düşünmeyin. Spor yaparken kramp girmemesi için ya da yanlış zamanda su içip midenizi şişirmemek için bu önemli noktaları bilmenizde fayda var.

NE ZAMAN İÇİLMELİ?

● Yemekten en az yarım saat önce su içilmeli. Bu sayede mideniz yorulmaz ve fazla kalori almazsınız. ● Sabah kalktığınızda su içmelisiniz. Sabah içeceğiniz su, metabolizmanızı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sindirime de yardımcı oluyor. ● Gece uyumadan önce su içmelisiniz. Bu sayede vücut ısısı dengelenir. ● Kendinizi yorgun hissederseniz önce su tüketin. Çünkü yorgunluğun en önemli nedenlerinden biri de susuz kalmaktır.

NE ZAMAN İÇİLMEMELİ?

● Uyku arasında su içilmez çünkü beyni etkiler. ● Meyve yedikten sonra su içilmez çünkü asit yapar. ● Kustuktan sonra da su içilmez ,çünkü vebaya sebep olur. ● Yemek arasında ve hemen sonra su içilmez çünkü hazmı zorlaştırır. ● Tatlı yedikten sonra su içilmez ,çünkü şekeri yükseltir. ● Banyo yatıktan sonra su içilmez çünkü organlar yaşlanır. ● Koşup yorulduktan sonra da su içilmez çünkü karaciğer ve dalak büyütür. ● Acı yedikten sonra su içilmez çünkü reflü ve gastrite neden olun.