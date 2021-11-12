Bucalı rapçi Petra Press’i dünya dinliyor

İZMİR'İN Buca ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki rap şarkıcısı Samet Nurduhan'ın, Petra Press ismiyle ünü dünya geneline yayıldı. Şarkıları İngiltere ve Fransa'da radyoların vazgeçilmezi haline gelen İzmirli genç rapçi Petra Press, yazdığı şarkılarda çıkış noktasının büyüdüğü ilçe Buca olduğunu söyledi. İzmirli genç rapçi Samet Nurduhan, namı diğer Petra Press, yaptığı şarkılarla ününü yurt dışına çıkarmayı başardı. Aslen Bitlisli olan 20 yaşındaki Petra'nın şarkıları şimdilerde İngiltere ve Fransa'daki radyolarda vazgeçilmez haline geldi.

DİNLEYİCİ REKORU KIRIYOR

Bu başarının kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Petra Press, "Şaibe" isimli şarkısıyla dijital platformlarda dinleyici rekorları kırıyor. İzmirli genç şarkıcı "Düş" , "Tükendim", "Yuvarlan", "Ahenk" gibi şarkılarla büyük beğeni topluyor.

■ TOLGA TEKİN