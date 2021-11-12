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Haberler Sarmaşık Moda tasarımcısı Bahar Korçan kansere yenildi

Moda tasarımcısı Bahar Korçan kansere yenildi

Moda tasarımcısı Bahar Korçan kansere yenildi

12.11.2021

BİRÇOK ünlü ismin sahne kıyafetlerine imzasını atan moda tasarımcısı Bahar Korçan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Yıllık rutin kontrollerinde sorunla karşılaşmayan ancak kontrolün üç ay sonrasında rahatsızlanarak doktora giden Bahar Korçan'a 2017 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konulmuştu. Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan'ın ölüm haberini alan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Megastar Tarkan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım... Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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