Uyku düzeni olmayan kişiler hızlı kilo alıyor

ŞOK diyetlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Dyt. Ayda Erken, kilo aldıran en önemli unsurların düzensiz uyku ve yemek saatleri olduğunu söyledi. Erken, "Yetişkin bireylerin en az 7-8 saat uyku uyuması şart. Daha da önemlisi, uyku saatlerinizin düzenli olmaması hızlı kilo alımına sebep olabiliyor. Ayrıca, kas ve su kaybına neden olan şok diyetler hem bizi halsiz bırakmakta hem de metabolizmamız üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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