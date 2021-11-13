Cildi besliyor nemlendiriyor ve onarıyor

HİNDİSTAN cevizi yağı, yeryüzündeki en sağlıklı yağlar arasında bulunur. İçeriğindeki zengin bileşenler bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

CİLDİ besleyici, nemlendirici ve onarıcı etkisi bulunması nedeni ile doğal bakım ürünü olarak tercih edilebilir. Yiyerek ve dışarıdan tatbik edilerek kullanıldığı durumlarda yaşlanma geciktirici etkisi bulunur.