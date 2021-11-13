Diyabette yüz güldüren sonuçlar

Diyabetin hasta sayısının giderek arttığı çok önemli bir hastalık olduğunu belirten Endokrinolog Dr. Füsun Salgür, "Diyabet artık doğru tedavi, yakın takip ve hasta uyumu ile yüz güldürücü ve etkili sonuçların alınan bir hastalık. Hatta yeni tedavi yöntemleriyle hastalar hem diyabet hem de kalp hastalıkları bakımından daha sağlıklı hale gelmeye başladı" diye konuştu.