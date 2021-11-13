Futbolcu Erhan Güzel, müzik piyasasına giriş yaptı

YEŞİL sahalarda fırtına gibi esen Erhan Güzel, sesiyle de mest etti. Güzel'in 'Muson Yağmurları' şarkısına çektiği klip, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Aydınspor'da forma giyen Erhan Güzel başka bir yeteneğiyle de adından söz ettiriyor. Güzel, 4 Kasım'da 'Muson Yağmurları' adında şarkı çıkararak müzik piyasasına giriş yaptı. Klibi YouTube'da 22 bin, Instagram'da bir milyon kez seyredildi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle şarkı çıkarmaya karar veren Güzel, "Müziği çok seviyorum. İlk şarkımız güzel tepkiler aldı. Hem futbol oynayıp, hem de şarkı üretmeye devam edeceğim" dedi.

10 yaşında futbola başlayan Güzel, 18 yıldır çeşitli kulüplerde top koşturuyor. Şarkısının çıktığı haftada Aydınspor forması ile ilk maçına çıkan Güzel, yeşil sahalara golle döndü. Koçarlı Vali Şenol Engin Stadı'nda Koçarlı Menderesspor'u 4-1'lik yenerek lige galibiyetle ve lider başlayan siyah-beyazlılarda bu karşılaşmanın 55. dakikasında sahneye çıkan Erhan Güzel maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve sezona golle başladı.

■ KAZIM YÖRÜKCE