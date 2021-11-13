Göz bozuklukları okulda başarısızlığa yol açıyor

GÖZ hastalıkları arasında yer alan miyop, astigmat ve hipermetropun, aileler tarafından fark edilemediğinde, çocukların okuldaki ders başarısının düştüğünü kaydeden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Bu rahatsızlıklar, ders çalışırken çocukların motivasyonunu da olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

"ÇOCUĞUM tembel, ders çalışmayı sevmiyor" gibi düşünen ebeveynlerin aklına göz hastalıkları gelmeli" diyen Asena, ailelerin özellikle ara tatili fırsat bilerek çocuklarına göz muayenesi yaptırmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Göz rahatsızlığı yaşayan çocukların, genelde görüntüyü odaklamak için başını yan tutarak veya gözlerini kısarak baktıklarını hatırlatan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bu gibi davranışların yanı sıra; çocukların baş ve göz ağrısı da hissedebileceklerine dikkat çekti.

DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ

OKUL öncesinde 5 - 6 yaştan erken dönemde, bebek ve çocuklarda taramaların yapılmasının hastalıkların erken tanı ve tedavisi açısından gerekli olduğunu hatırlatan Asena, şu bilgileri verdi: "Özellikle bu dönemde göz tembelliği yönünden çocuklar mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Her sağlıklı çocuk bile her yıl düzenli göz muayenesi olmalıdır. Göz sağlığı, okuldaki başarıyı doğrudan etkiliyor. Gözde bir rahatsızlık olup olmadığı konusunda aileler çok bilinçli hareket etmeli. Bu konuda öğretmenlere de büyük görev düşüyor."