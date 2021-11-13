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Haberler Sarmaşık Hakan Ural’dan ilk fotoğraf

Hakan Ural’dan ilk fotoğraf

Hakan Ural’dan ilk fotoğraf

13.11.2021

Koronaya yakalandıktan sonra hakkında yoğun bakıma kaldırıldığı yönünde söylentiler çıkan Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Ural'ın güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görüldü. Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde hastalandı. Yaptığı açıklamada korona virüsten bahsetmeyen Ural'ın hastalığının korona virüs olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Hastanedeki kontrollerinin ardından evde tedavisine devam edilen Ural'ın ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.

KIZI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
TÜM bu gelişmelerin gündemde olduğu sırada Hakan Ural'la ilgili son noktayı kızı Melisa Ural koydu. Ünlü ismin Sibel Can'la evliliğinden olan kızı Melisa, Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak nazar boncuğu ekledi. Hakan Ural'ın fotoğrafta güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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