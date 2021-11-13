Kutluay ve Sponza’dan AVM’de köse kapmaca

BİR dargın bir barışık aşkları ile magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Ayrı ayrı alışveriş merkezine gelen ve yine ayrı ayrı muhabirler tarafından görüntülenen Kutluay ve Sponza çifti alışveriş merkezinde turladıktan sonra çıktıkları Markalar Sokağı'nda karşılaştı.



KISA süre konuşan İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza daha sonra ayrıldılar. Kutluay hızlı adımlarla alışveriş merkezinden ayrılırken, bir kız arkadaşıyla alışveriş merkezine gelen Sponza ise alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.