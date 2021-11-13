  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Pelin Karahan’ın alışveriş günü

Pelin Karahan’ın alışveriş günü

Pelin Karahan’ın alışveriş günü

13.11.2021

EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Tek başına Alışveriş Merkezine gelen güzel oyuncu mağazaları gezdi. Kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra yemek yiyip keyifli zaman geçiren Pelin Karahan, Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz verdi. Karahan daha sonra muhabirlere iyi çalışmalar dileyerek merkezden ayrıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pelin Karahan’ın alışveriş günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.