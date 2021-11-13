Pelin Karahan’ın alışveriş günü

EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Tek başına Alışveriş Merkezine gelen güzel oyuncu mağazaları gezdi. Kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra yemek yiyip keyifli zaman geçiren Pelin Karahan, Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz verdi. Karahan daha sonra muhabirlere iyi çalışmalar dileyerek merkezden ayrıldı