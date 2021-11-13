Rota virüse dikkat!

GENELLİKLE çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklardan biri olan 'Rota virüsü', bağırsak enfeksiyonuna, yüksek ateşe ve ishale neden oluyor. Dünya genelinde görülen bu virüs, bebeklerde ve çocuklarda ishal başlangıcının ilk sırada gelen nedeni. Rota virüsü, hava yolu veya temas ile bulaşabilir. Rota virüsü, ellerde birkaç gün canlı kalabiliyor. Bu nedenle hemen bütün viral hastalıklarda olduğu gibi düzenli olarak elleri yıkamak ve iyi hijyen alışkanlıkları, rota virüsüne karşı alınabilecek iyi bir önemlidir. Ayrıca rota virüsü aşısının da yüksek etkinlik düzeyi olduğu bilimsel yayınlarla ispatlanmış durumda.

EĞER bir bireyde rota virüsü varsa ve tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyorsa, ya da bir çocuğun rota virüsü varsa ve örneğin bezini değiştirdikten ya da tuvaleti kullanmasına yardımcı olduktan sonra her iki kişi de ellerini yıkanmadıysa, hazırlanan besinler, oyuncaklar, mutfak eşyaları, kapı kulpları, kitaplar, kumandalar, gözlükler veya kıyafetler gibi dokunulan hemen her şeye virüs bulaşabilir. Rota virüsü enfeksiyonu genellikle virüse maruz kaldıktan sonraki iki gün içinde belirtilerini göstermeye başlıyor. Enfeksiyonun karın ağrısına neden olduğu vakalar yaygın olarak görülüyor.

ŞEKERDEN UZAK DURUN

ROTA virüsü tedavisinde amaç; kusma ve ishale bağlı meydana gelebilecek sıvı kaybının önlemesidir. Bebeğin beslenmesine devam edilmeli, emzirme devam ediyorsa, bırakılmamalıdır. Eğer ağır bir durum söz konusuysa ve gerekirse çocuk hastaneye yatırılabilir, serum takviyesi yapılabilir. Rota virüs enfeksiyonu için spesifik bir tedavi yoktur. Genellikle, enfeksiyon üç ila yedi gün içinde kendiliğinden düzelir. Daha büyük çocuklar dinlenmeye teşvik edilmelidir. Beslenmede tam tahıllı ekmek, yağsız et, yoğurt, meyve ve sebze gibi ilave şeker içermeyen yumuşak yiyecekler sunulmalıdır. Bol miktarda sıvı tüketimi önemlidir. Rota virüsü kaynaklı enfeksiyon sürecinde gazlı içeceklerden, elma suyundan, yoğurt dışındaki süt ürünlerinden ve ishali daha da ağırlaştırabilecek şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Su kaybı, rota virüs kaynaklı bağırsak enfeksiyonunun ciddi bir komplikasyonudur. Rota virüsünden kaynaklanan bağırsak enfeksiyonu normal şartlar altında sıvı alımının arttırılması ile evde tedavi edilebilir. Tedavide en önemli nokta, kaybedilen sıvının yerine konmasıdır. Bu nedenle çocuğunuzun bol bol sıvı almasına özen gösterin. İshali azaltan bir diyet uygulayın. Örneğin, patates-havuçpirinçli gıdalar, yoğurt ve muz yedirin. İshali arttıran, yağlı-şekerli gıdalar, süt ve yumurtayı azaltın.



PEKİ NASIL KORUNMALI?

EVDE tüm yüzeyler sık sık sabun ve suyla temizlenmeli. Temiz olduğuna inanılan sular içilmeli. Çocuklara yalnızca pastörize süt verilmeli. Taze meyve ve sebzeler yenilmeden önce mutlaka bol su ile yıkanmalı. Et, balık ve deniz ürünleri mutlaka iyi pişirilmeli. Yemekten önce ve sonra, tuvalete çıktıktan sonra ve bebeğin altı değiştirildikten sonra eller mutlaka çok iyi bir şekilde yıkanmalı.