‘Türklerin ruhunu anlatacağız’

ATV ekranında yeni sezona damgasını vuracak, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında merak ediliyor. Son tanıtımı ile 50 farklı ülkede sosyal medya trendlerine giren dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin'in hayranları diziyi büyük bir heyecanla bekliyor. Yayınlanan iki tanıtımı ile yoğun ilgi gören 'Destan'ın yıldızı Ebru Şahin, 'Akkız' karakterine nasıl hazırlandığını ve seyircileri nelerin beklediğini anlattı. Ebru Şahin, 'Destan'la ilgili "Orta Asya'da daha önce işlenmemiş bir dönemi kendi gerçekliğimizde, destansı bir şekilde anlatacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Kamera önünde ve arkasında çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Türklerin geldiği yeri ve o ruhu önce kendimize sonra insanlara hatırlatacak olmak bizi çok motive ediyor" diye konuştu.

HIRSLI VE GÖZÜ KARA

ŞAHİN, "Günde yaklaşık altı saatimizi profesyonel eğitmenlerle geçiriyoruz. Her gün daha da üstüne koyarak sınırlarımı zorlamak bana çok iyi geliyor" dedi ve ekledi: "Akkız, küçük yaşta yaşadığır acı sonrası intikamını adalet arayışına dönüştüren bir savaşçı. Hırslı, dik başlı, gözü kara ve inandıkları uğruna her şeyi yapabilecek biri. Aynı zamanda göstermeye çok çekindiği merhameti de var. İnsanların onunla merhametin, gücün ve adaletin aynı anda var olabileceğini göreceklerine inanıyorum." "Türkiye'de ilk defa çekilecek bir dönemi, destansı bir anlatımla, gerçeklikle, duyguyla, aşkla ve ilk defa bir kadın karakter üzerinden birlikte yaşama fırsatı bizi bekliyor" diyen Şahin, "Hep beraber Türklerin nereden geldiğini, nasıl bir ruha sahip olduğunu bizim hikaye anlatıcılığımızla birlikte görebilecekleri güzel, keyifli bir iş bekliyor" dedi.



GÜÇLÜ BİR KARAKTER

ŞAHİN, senaryoyu okuduğunda hissettiklerini, "Aslında bir süre dinlenmeyi düşünüyordum ama 'Destan' projesinde Akkız'ı okuduğum anda kadınlarımıza ve tüm izleyicilerimize böyle güçlü ve adalet için savaşan bir karakter verebilme şansı bulduğum için çok mutlu oldum. Bütün yorgunluğum geçti. Onun gerçekliğine de tüm izleyenlerin inanacağını düşünüyorum" diye anlattı.