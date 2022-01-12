Esra Erol Türkiye’yi ekrana kilitledi

ESRA Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 10 Ocak Pazartesi günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,38 izlenme oranı ve %26,05 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

ŞAŞIRTAN KARAR

ESRA Erol'da programında Fatih ve Sevda arasında yüzleşme gerçekleşmiş, Sevda'nın babası yayında, "Kızım Salih'e kaçtı, düğün yaptı. Annesiyle de beni ayırdı, başka bir eş buldu" demişti. Bulunan eş ise evli ve bir çocuk babası Niyazi Bey'di. Sevda Hanım, annesi Hatice, Niyazi Bey ve eşi Zeliha Hanım canlı yayında karşı karşıya geldi. Niyazi Bey yayında, "Kimseyle dargın olamam. Hatice Hanım ile de dargın olamam" dedi. Babasının tavırlarına tahammül edemeyen kızı Fatoş, "Annem güçlü dursun. Babam ilişkisini kesmediği sürece eve giremez" dedi. Niyazi Bey ise, "Ben artık huzur istiyorum, ailemin yanına dönmek istiyorum" diyerek kararını açıkladı.