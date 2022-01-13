Ekran klasiği ‘Dosta Doğru’ bu akşam atv’de

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sezon boyunca izleyicilerine, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beyti'nin hayatından çok özel, çarpıcı hikâyeleri paylaşmaya ve peygamberler tarihinden o döneme ait olaylarla ilgili bilgileri vermeye devam ediyor.

Bu haftaki programında ise, Mülk süresinin iniş nedeni, Sure neye işaret ediyor, Mülk süresi kabir azabından korur mu, konuları ele alınacak. Peygamber Efendimiz ve sahabenin hayatından kesitlerin yer aldığı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ekran klasiği Dosta Doğru, 23.55'te atv'de